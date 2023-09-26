У Німеччині поліція провела рейди у справі про контрабанду мігрантів

Поліція Німеччини заявила, що виявила понад 100 громадян Сирії в квартирах та інших приміщеннях, які обшукали під час рейду у справі про незаконне перевезення мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліцейські виконали п'ять ордерів на арешт. Усі п'ятеро заарештованих були сирійськими шукачами притулку, які вже проживають у Німеччині.

Сирійські мігранти заплатили їм до 7000 євро, щоб їх незаконно ввезли до Німеччини. Потім підозрювані купили на ці гроші золото.

Слідчі вилучили мобільні телефони, сім-карти, золото на суму близько 220 тисяч євро і готівку сумою 16 тисяч євро.

"Розслідування у цій справі ... показує, як злочинні мережі користуються особистими обставинами і високою мотивацією (мігрантів) до втечі, щоб максимізувати власні прибутки", – йдеться в заяві федеральної поліції в аеропорту Франкфурта.

"З точки зору злочинців, втікачі – це товар, від перевезення якого можна отримати максимальний прибуток", – додали правоохоронці.

Основна увага під час рейдів була зосереджена на містах і селищах на півночі і заході Німеччини, а також на півдні Баварії.

Раніше стало відомо, що Німеччина збирається встановити стаціонарні пропускні пункти з метою боротьби з контрабандою людей на своїх кордонах.

У вересні Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія – її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.