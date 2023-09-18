Уряд Італії оголосив зміни до законодавства у зв’язку з міграційною кризою

Італійська Рада міністрів на тлі міграційної кризи схвалила зміни до законодавства, пов’язаного з імміграцією.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Максимальний термін утримання з метою репатріації тих, хто нелегально прибув до Італії, продовжили до 18 місяців – максимального можливого терміну, який допускає європейське законодавство.

Також прем’єрка Джорджія Мелоні оголосила, що Міністерству оборони доручать створити установи для утримання мігрантів, які планують розмістити у місцевості з незначною густотою населення.

Мелоні також розкритикувала "частину італійських і європейських політичних сил", які, за її словами, ставлять під загрозу кроки задля боротьби з нелегальною міграцією.

"Я маю на увазі лист Високого представника ЄС Борреля (до єврокомісара з питань сусідства і розширення, де він критикує угоду з Тунісом щодо протидії міграції), заклики соціалістів і позицію, яку займають різні представники лівих, але не тільки.

Усі їх дії спрямовані на те, щоб довести, що жодна з країн Північної Африки не може вважатися "безпечною країною" (мається на увазі критерій, важливий у процедурі розгляду заявок на отримання притулку – Ред.), щоб з нею можна було укласти угоду задля зупинки відправлень чи репатріації нелегальних мігрантів. По суті, європейські ліві хочуть зробити масову нелегальну імміграцію неуникним явищем", – заявила Мелоні.

Як відомо, з весни острів Лампедуза став основними "воротами у Європу" для людей, які намагаються потрапити до ЄС з Африки – через наближеність острова до берегів Тунісу. Останнім часом на Лампедузу щодоби прибувають тисячі мігрантів.

Через загострення ситуації на острів приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Прем’єрка Італії заявила, що у міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи".