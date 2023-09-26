В Германии полиция провела рейды по делу о контрабанде мигрантов

Полиция Германии заявила, что обнаружила более 100 граждан Сирии в квартирах и других местах, которые обыскали во время рейда по делу о незаконной перевозке мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полицейские выполнили пять ордеров на арест. Все пятеро арестованных были сирийскими искателями убежища, которые уже проживают в Германии.

Сирийские мигранты заплатили им до 7000 евро, чтобы их незаконно ввезли в Германию. Затем подозреваемые купили на эти деньги золото.

Следователи изъяли мобильные телефоны, сим-карты, золото на сумму около 220 тысяч евро и наличные на сумму 16 тысяч евро.

"Расследование по этому делу... показывает, как преступные сети пользуются личными обстоятельствами и высокой мотивацией (мигрантов) к бегству, чтобы максимизировать собственные прибыли", – говорится в заявлении федеральной полиции в аэропорту Франкфурта.

"С точки зрения преступников, беглецы – это товар, от перевозки которого можно получить максимальную прибыль", – добавили правоохранители.

Основное внимание во время рейдов было сосредоточено на городах и поселках на севере и западе Германии, а также на юге Баварии.

Ранее стало известно, что Германия собирается установить стационарные пропускные пункты с целью борьбы с контрабандой людей на своих границах.

В сентябре Германия заявила, что достигла предела в приеме мигрантов.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия – ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.