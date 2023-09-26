Німецька поліція проти стаціонарних пунктів пропуску на кордонах

Профспілка німецької поліції (GdP) у вівторок знову виступила проти встановлення стаціонарних пунктів пропуску на кордонах.

Як пише "Європейська правда", про це сказала співголова окружної федеральної поліції Еріка Краузе-Шоне, яку цитує DPA.

"Як GdP, ми виступаємо проти фізичних стаціонарних прикордонних перевірок, оскільки не вважаємо їх ефективними в роботі поліції", – зазначила вона.

За її словами, контрабандисти просто об'їжджали б стаціонарні контрольно-пропускні пункти.

Натомість Федеральна поліція хотіла б мати можливість бути "гнучкою на кордоні", додала Краузе-Шоне.

Раніше стало відомо, що німецька влада збирається встановити стаціонарні пропускні пункти з метою боротьби з контрабандою людей на своїх кордонах.

Перед цим глава МВС Німеччини Ненсі Фезер заявила, що планує запровадити постійний контроль на кордоні з Польщею та Чехією, аби зупинити нелегальну міграцію.