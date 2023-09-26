Немецкая полиция против стационарных пунктов пропуска на границах
Профсоюз немецкой полиции (GdP) во вторник снова выступил против установки стационарных пунктов пропуска на границах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сказала сопредседатель окружной федеральной полиции Эрика Краузе-Шоне, которую цитирует DPA.
"Как GdP, мы выступаем против физических стационарных пограничных проверок, поскольку не считаем их эффективными в работе полиции", – отметила она.
По ее словам, контрабандисты просто объезжали бы стационарные контрольно-пропускные пункты.
Зато Федеральная полиция хотела бы иметь возможность быть "гибкой на границе", добавила Краузе-Шоне.
Ранее стало известно, что немецкие власти собираются установить стационарные контрольно-пропускные пункты (КПП) в целях борьбы с контрабандой людей на своих границах.
Перед этим глава МВД Германии Нэнси Ранее Фезер заявила, что планирует ввести постоянный контроль на границе с Польшей и Чехией, чтобы остановить нелегальную миграцию.