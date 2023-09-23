Німеччина хоче запровадити постійний контроль на кордонах з Польщею і Чехією 

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що планує запровадити постійний контроль на кордоні з Польщею та Чехією, аби зупинити нелегальну міграцію.

Про це вона сказала в інтерв'ю Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

"Такий додатковий контроль має бути інтегрований з контролем усієї прикордонної зони, який здійснюється за допомогою цивільних розвідувальних органів", – пояснила очільниця міністерства.

Як вона зазначила, присутність федеральної поліції на кордоні з Польщею та Чехією вже посилено. Німеччина також прагне укласти угоду з Чехією, щоб німецька поліція могла працювати на чеській території. Така угода існує між Німеччиною та Швейцарією.

"Зі Швейцарією вже є чудова співпраця. Офіцерам федеральної поліції в тісній взаємодії зі швейцарською поліцією також дозволено контролювати територію Швейцарії та запобігати несанкціонованому проникненню", – сказала вона.

У вересні Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів.

Загалом у першій половині цього року країни ЄС, а також Норвегія і Швейцарія зареєстрували понад пів мільйона клопотань про притулок.