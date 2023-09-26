Французький депутат розповів про "великий зсув" у ставленні Парижа до євроінтеграції України

Депутат Національної асамблеї Франції Бенжамен Адад пояснив, як і коли змінилось ставлення його країни до європейської інтеграції України.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами депутата, протягом тривалого часу Франція наполягала на реформуванні ЄС, перш ніж переходити до його розширення.

" Але 24 лютого 2022 року відбувся великий зсув свідомості. Саме тоді ми зрозуміли, що розширення ЄС є геополітичною необхідністю. Якщо ви хочете зберегти мир і стабільність на європейському континенті, то вам потрібно конкурувати з Росією, Китаєм та іншими зовнішніми впливами, які ми бачили. І тут, звичайно, важлива Україна, є також Молдова, Грузія, Західні Балкани", – зазначив Адад.

Він підкреслив, що розширення ЄС необхідне для того, щоб "ставати кращими у конкурентній боротьбі".

Адад зауважив, що Франція активно допомагала Україні отримати статус кандидата у члени ЄС і висловив сподівання, що переговори про вступ почнуться вже цього річ.

"Зараз стабільність в Україні – в наших інтересах. Українці зараз захищають східний фланг Європи, тому ми повинні привести їх до ЄС і НАТО", – підкреслив французький депутат.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина раніше заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ до Європейського Союзу все одно почнуться.

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.

Дивіться повне інтерв’ю Бенжамена Адада: Як Париж став підтримувати членство України у НАТО і ЄС.