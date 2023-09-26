Французский депутат рассказал о "большом сдвиге" в отношении Парижа к евроинтеграции Украины

Депутат Национальной ассамблеи Франции Бенжамен Адад объяснил, как и когда изменилось отношение его страны к европейской интеграции Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам депутата, в течение длительного времени Франция настаивала на реформировании ЕС, прежде чем переходить к его расширению.

"Но 24 февраля 2022 года произошел большой сдвиг сознания. Именно тогда мы поняли, что расширение ЕС является геополитической необходимостью. Если вы хотите сохранить мир и стабильность на европейском континенте, то вам нужно конкурировать с Россией, Китаем и другими внешними влияниями, которые мы видели. И здесь, конечно, важны Украина, есть также Молдова, Грузия, Западные Балканы", – отметил Адад.

Он подчеркнул, что расширение ЕС необходимо для того, чтобы "становиться лучшими в конкурентной борьбе".

Адад отметил, что Франция активно помогала Украине получить статус кандидата в члены ЕС и выразил надежду, что переговоры о вступлении начнутся уже в этом году.

"Сейчас стабильность в Украине – в наших интересах. Украинцы сейчас защищают восточный фланг Европы, поэтому мы должны привести их в ЕС и НАТО", – подчеркнул французский депутат.

Вице-премьер Ольга Стефанишина ранее заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении в Европейский Союз все равно начнутся.

Также вице-премьер выражала уверенность, что Украина будет фактически готова к членству в ЕС через ближайшие два года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Смотрите полное интервью Бенжамена Адада: Как Париж стал поддерживать членство Украины в НАТО и ЕС.