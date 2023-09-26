Депутат Національної асамблеї Франції Бенжамен Адад заявив, що Париж підтримує запрошення України в НАТО, він сподівається, що воно буде на саміті 2024 року у Вашингтоні.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Адад зазначив, що відмова запросити Україну в НАТО на саміті 2008 року в Бухаресті "стала провокацією" і "запросила" президента РФ Владіміра Путіна до агресії.

Французький депутат підкреслив, що для забезпечення довгострокового миру, стабільності та стримування Росії членство України в НАТО необхідне.

Він додав, що зараз Путін сподівається на те, що Захід втратить до України інтерес.

"Нам треба бути готовим зробити так, щоби національний егоїзм не взяв гору. І запрошення України до НАТО дозволить показати, що ми налаштовані на гру в довгу", – підкреслив Адад.

Він пропонує запрошувати Україну в НАТО у два етапи: "Перший крок… – це домовитися про двосторонні безпекові гарантії для України з боку таких держав, як США і Франція, щоб гарантувати, що наша військова підтримка буде зберігатися і посилюватися. А потім я сподіваюся на другий крок: що на Вашингтонському саміті ми дамо Україні чітке запрошення до НАТО".

Також Адад вказав на скептицизм США щодо запрошення України в НАТО і заявив, що для того, аби переконати адміністрацію Джо Байдена, необхідно "продовжувати наводити аргументи".

"Стосовно НАТО парламентарі, експерти, громадянське суспільство, аналітичні центри можуть зіграти свою роль, продовжуючи кампанію на підтримку цього", – наголосив депутат.

Віцепрем'єрка раніше заявила, що Україна не отримала більшого на Вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність. Також вона вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.

Дивіться повне інтерв’ю Бенжамена Адада: Як Париж став підтримувати членство України у НАТО і ЄС.