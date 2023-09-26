Депутат Национальной ассамблеи Франции Бенжамен Адад заявил, что Париж поддерживает приглашение Украины в НАТО, он надеется, что оно будет на саммите 2024 года в Вашингтоне.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Адад отметил, что отказ пригласить Украину в НАТО на саммите 2008 года в Бухаресте "стал провокацией" и "пригласил" президента РФ Владимира Путина к агрессии.

Французский депутат подчеркнул, что для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и сдерживания России членство Украины в НАТО необходимо.

Он добавил, что сейчас Путин надеется на то, что Запад потеряет к Украине интерес.

"Нам надо быть готовым сделать так, чтобы национальный эгоизм не взял верх. И приглашение Украины в НАТО позволит показать, что мы настроены на игру в долгую", – подчеркнул Адад.

Он предлагает приглашать Украину в НАТО в два этапа: "Первый шаг... – это договориться о двусторонних гарантиях безопасности для Украины со стороны таких государств как США и Франция, чтобы гарантировать, что наша военная поддержка будет сохраняться и усиливаться. А потом я надеюсь на второй шаг: что на Вашингтонском саммите мы дадим Украине четкое приглашение в НАТО".

Также Адад указал на скептицизм США относительно приглашения Украины в НАТО и заявил, что для того, чтобы убедить администрацию Джо Байдена, необходимо "продолжать приводить аргументы".

"Относительно НАТО парламентарии, эксперты, гражданское общество, аналитические центры могут сыграть свою роль, продолжая кампанию в поддержку этого", – подчеркнул депутат.

Вице-премьер ранее заявила, что Украина не получила большего на Вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность. Также она считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Смотрите полное интервью Бенжамена Адада: Как Париж стал поддерживать членство Украины в НАТО и ЕС.