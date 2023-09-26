Канцлер Австрії запустив кампанію для підняття духу населення

Австрійський канцлер Карл Негаммер у вівторок оголосив про кампанію "Повір в Австрію", покликану створити позитивний настрій у кризові часи та посприяти рейтингам його Австрійської народної партії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Ідея кампанії, яка послуговується гаслом колишнього канцлера від АНП у 1945-53 роках Леопольда Фігля, полягає в тому, що "з песимізмом і негативним настроєм" кризи подолати неможливо.

"Водночас ми стали свідком того, що люди в Австрії набагато сильніші, ніж багато хто про нас думає – інколи навіть ми самі", – звернувся Негаммер до виборців.

Österreich ist großartig, genauso wie die Menschen in diesem Land! Glaub an Österreich! pic.twitter.com/ttps1aik6h — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 26, 2023

Він перерахував антикризові заходи його уряду, як-то боротьба з інфляцією, протидія змінам клімату, а також перегляд міграційної політики.

В Австрії в останні місяці все більшу популярність здобуває крайня права Австрійська партія свободи, яка має відверто проросійські погляди та виступає проти підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

За даними агрегатора соцопитувань Politico, за ультраправих віддали б голоси 29% виборців Австрії, тоді як Австрійська партія свободи опустилась на третє місце – 23%, поступившись соціал-демократам (24%).