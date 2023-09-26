Канцлер Австрии запустил кампанию для поднятия духа населения

Австрийский канцлер Карл Негаммер во вторник объявил о кампании "Поверь в Австрию", призванную создать позитивный настрой в кризисные времена и помочь рейтингам его Австрийской народной партии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Идея кампании, которая пользуется лозунгом бывшего канцлера от АНП в 1945-53 годах Леопольда Фигля, заключается в том, что "с пессимизмом и негативным настроем" кризис преодолеть невозможно.

"В то же время мы стали свидетелем того, что люди в Австрии гораздо сильнее, чем многие о нас думают – иногда даже мы сами", – обратился Негаммер к избирателям.

Österreich ist großartig, genauso wie die Menschen in diesem Land! Glaub an Österreich! pic.twitter.com/ttps1aik6h — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 26, 2023

Он перечислил антикризисные меры его правительства, как-то борьба с инфляцией, противодействие изменениям климата, а также пересмотр миграционной политики.

В Австрии в последние месяцы все большую популярность приобретает крайне правая Австрийская партия свободы, которая имеет откровенно пророссийские взгляды и выступает против поддержки Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ.

По данным агрегатора соцопросов Politico, за ультраправых отдали бы голоса 29% избирателей Австрии, тогда как Австрийская партия свободы опустилась на третье место – 23%, уступив социал-демократам (24%).