Ультраправі в Австрії втрапили в скандал із відео, яке прославляє нацистське минуле

Австрійська партія свободи (FPO), яка перебуває в топі соціологічних опитувань, наразилась на критику через ролик молодіжного крила партії, в якому прославляє фашистських мислителів і містить покликання на нацистське минуле країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

У двохвилинному відео, викладеному на офіційному YouTube-каналі Австрійської партії свободи, європейських політиків звинувачують у "масовій міграції, лівацтві, "веселковому" терорі та ісламізації".

FPO подається як "останній шанс" Австрії "протистояти ліберальній індоктринації", що ілюструється відеорядом із шеренг солдатів і людей у традиційних альпійських костюмах. Також показуються лідери нацистського й фашистського рухів – французький колабораціоніст П'єр Дріє-ла-Рошель, японський націоналіст Юкіо Місіма та португальський диктатор Антоніо Салазар.

У ролику також показується, як члени молодіжного крила FPO беруть участь у смолоскипних ходах і стоять під балконом будинку у Відні, де Адольф Гітлер виголосив свою знакову промову після анексії Австрії нацистською Німеччиною у 1938 році.

Ролик розкритикували представники всіх мейнстримних партій Австрії. Приміром, лідерка "Зелених" Сігрід Маурер заявила, що відео містить нацистські образи й називає журналістів "ворогами держави". А канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що відео "має на меті налякати та грає з образами, які ми знаємо з минулого".

Водночас лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль відкинув критику, назвавши її "псевдофурором" і заявивши, що молодіжне крило FPO – це молодь "із позитивним підходом до своєї батьківщини й природи".

За даними австрійських ЗМІ, відео скерували для перевірки контррозвідці Австрії. У коментарі AFP відомство лише сказало, що "відстежує різних осіб і групи, які можуть бути причетні до екстремістської та антиконституційної діяльності".

Австрійська партія свободи кілька разів входила до складу коаліційних урядів, останній із яких розвалився через скандал у 2019 році після публікації відео, на якому її тодішній лідер просив грошей у "племінниці" російського олігарха в обмін на державні контракти.

Згідно з останніми опитуваннями, підтримка FPO зросла до близько 30% проти з 16% у 2019 році на тлі невдоволення інфляцією, міграцією та війною в Україні. Вона вже входить до складу коаліцій, які керують трьома австрійськими провінціями.