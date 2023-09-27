Новий міністр оборони України поїде в Брюссель на зустріч із колегами з країн НАТО

Міністри оборони країн-членів НАТО запросили на своє засідання 11-12 жовтня свого українського колегу Рустема Умєрова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила глава місії України в Альянсі Наталія Галібаренко, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Умєров зустрінеться зі своїми колегами на засіданні міністрів оборони НАТО, на яке його запрошено в межах засідання ради.

"Я думаю, що це буде гарною можливістю познайомитися в такому широкому форматі, обмінятися думками", – зазначила Галібаренко.

Засідання міністрів оборони Альянсу відбудеться в його штаб-квартирі в Брюсселі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Раніше Умєров вперше взяв участь у засіданні формату "Рамштайн" - засіданні контактної групи з питань оборони України на чолі зі США.

Перед цим новий глава Міноборони провів свої перші на посаді телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони після відставки з цієї посади Олексія Резнікова.