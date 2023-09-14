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Новий міністр оборони України вперше поговорив зі Столтенбергом і Боррелем

Четвер, 14 вересня 2023, 22:16

Призначений минулого тижня новий міністр оборони України Рустем Умєров у четвер провів свої перші на посаді телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Умєров написав у соцмережах.

Зі Столтенбергом голова Міноборони провів "продуктивні перемовини", під час яких обговорив імплементацію рішень Вільнюського саміту й спільну роботу над Дорожньою картою взаємосумісності.

"Поінформував колегу про оперативну обстановку на фронті та результати нашої наступальної операції", – додав Умєров.

Із Боррелем він обговорив покращення забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

"Свободу можна захистити лише колективними діями, що вимагає ефективної спільної архітектури безпеки в Європі. Ми працюємо над цим. Разом до перемоги", – додав міністр.

На початку тижня Умєров також провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони після відставки з цієї посади Олексія Резнікова. 

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Столтенберг Боррель