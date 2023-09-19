Новий глава Міноборони вперше бере участь у "Рамштайні"

Новий очільник Міністерства оборони України Рустем Умеров вперше бере участь у четвер у засіданні формату "Рамштайн", що проходить у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це вже 15-те за рахунком засідання контактної групи з питань оборони України на чолі зі США.

Глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч, привітав Умерова на новій посаді.

"Минулого тижня у нас була гарна розмова, і сьогодні вранці ми також мали можливість сісти разом. Рустеме, я сподіваюся на тісну співпрацю з тобою та твоєю командою. І я знаю, що всі тут теж", – сказав Остін.

Остін та Умеров на засіданні формату "Рамштайн" 19 вересня

Глава Пентагону також подякував ексміністру Олексію Резнікову "за його важку працю та відданість — і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі".

У вступній промові Остін повідомив, що Україна отримає від США танки M1 Abrams незабаром.