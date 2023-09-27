В Угорщині за останні 20 років побільшало мусульман і поменшало католиків

Останній перепис населення в Угорщині, чий нинішній уряд відомий спротивом імміграції, показав зростання чисельності мусульман і, навпаки, падіння кількості вірян католицької і протестантських церков.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За даними перепису населення 2001 року, три чверті угорців сповідували релігію, нині ж їх – менше половини.

Кількість угорців, які сповідують католицизм, скоротилася майже вдвічі – з 5,6 мільйона до 2,9 мільйона, тоді як кількість реформатів – з 1,6 мільйона до 944 тисяч, а лютеран – з 300 до 176 тисяч.

Деякі християнські конфесії або утримали, або збільшили чисельність вірян. Приміром, в угорській Церкві Віри вони зросли з 4 до 20 тисяч. Також зросла кількість угорських мусульман – з трьох до майже восьми тисяч.

Частка жителів Угорщини, хто визнав себе нерелігійним, залишилася більш-менш незмінною (1,5 мільйона). Водночас різко зросла кількість тих, хто відмовився розкривати релігійну ідентичність – з 1,1 до 3,9 мільйона, це майже половина населення.

Як пише Telex, за останні 13 років уряд Угорщини мав християнсько-консервативну політику й добився ухвалення закону, що дозволяє історичним конфесіям засновувати навчальні заклади, але це не допомогло збільшити кількість прихильників християнства.

Нагадаємо, тогорічні результати перепису населення показали, що в Північній Ірландії вперше католиків більше, ніж протестантів.