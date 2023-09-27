В Венгрии за последние 20 лет стало больше мусульман и меньше католиков

Последняя перепись населения в Венгрии, чье нынешнее правительство известно сопротивлением иммиграции, показала рост численности мусульман и, наоборот, падение количества верующих католической и протестантских церквей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По данным переписи населения 2001 года, три четверти венгров исповедовали религию, сейчас же их – меньше половины.

Количество венгров, исповедующих католицизм, сократилось почти вдвое – с 5,6 миллиона до 2,9 миллиона, тогда как количество реформатов – с 1,6 миллиона до 944 тысяч, а лютеран – с 300 до 176 тысяч.

Некоторые христианские конфессии либо удержали, либо увеличили численность верующих. К примеру, в венгерской Церкви Веры они выросли с 4 до 20 тысяч. Также возросло количество венгерских мусульман – с трех до почти восьми тысяч.

Доля жителей Венгрии, кто признал себя нерелигиозным, осталась более-менее неизменной (1,5 миллиона). В то же время резко возросло количество тех, кто отказался раскрывать религиозную идентичность – с 1,1 до 3,9 миллиона, это почти половина населения.

Как пишет Telex, за последние 13 лет правительство Венгрии проводило христианско-консервативную политику и добилось принятия закона, позволяющего историческим конфессиям основывать учебные заведения, но это не помогло увеличить количество сторонников христианства.

Напомним, прошлогодние результаты переписи населения показали, что в Северной Ирландии впервые католиков больше, чем протестантов.