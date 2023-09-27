Польща уклала угоду з американською компанією про будівництво першої АЕС

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у середу, перебуваючи в США, взяв участь у підписанні угоди з американською компанією Westinghouse про будівництво в Польщі першої атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба польського прем’єра, пише "Європейська правда".

Угода передбачає участь американських фахівців у проєктуванні й будівництві АЕС у польській Померанії. З польського боку роботи виконуватиме компанія Polskie Elektrownie Jądrowe, якій раніше дали відповідний дозвіл.

За словами Моравецького, побудова атомної електростанції зробить Польщу "постачальником безпеки для країн Центральної Європи так само, як сьогодні Польща вже стає газовим хабом – державою, яка є незалежною з газового боку".

Померанська АЕС, за планом, обійдеться Польщі в 23 мільярди доларів і буде остаточно введена в експлуатацію у 2033 році. Вона має забезпечувати електроенергією 12 мільйонів польських домогосподарств.

Польща планує всього мати три атомні електростанції з трьома реакторами кожна, які вироблятимуть близько 30% усієї енергії.

Відомо, що другу АЕС Польща будуватиме спільно з Південною Кореєю.

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