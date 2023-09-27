Польша заключила соглашение с американской компанией о строительстве первой АЭС

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду, находясь в США, принял участие в подписании соглашения с американской компанией Westinghouse о строительстве в Польше первой атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба польского премьера, пишет "Европейская правда".

Соглашение предусматривает участие американских специалистов в проектировании и строительстве АЭС в польской Померании. С польской стороны работы будет выполнять компания Polskie Elektrownie Jądrowe, которой ранее дали соответствующее разрешение.

По словам Моравецкого, построение атомной электростанции сделает Польшу "поставщиком безопасности для стран Центральной Европы так же, как сегодня Польша уже становится газовым хабом – государством, которое является независимым с газовой стороны".

Померанская АЭС, по плану, обойдется Польше в 23 миллиарда долларов и будет окончательно введена в эксплуатацию в 2033 году. Она должна обеспечивать электроэнергией 12 миллионов польских домохозяйств.

Польша планирует всего иметь три атомные электростанции с тремя реакторами каждая, которые будут производить около 30% всей энергии.

Известно, что вторую АЭС Польша будет строить совместно с Южной Кореей.

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