Яку проблему показав скандал із ветераном СС "Галичина" у Канаді

Спікер канадського парламенту Ентоні Рота подав у відставку після гучного скандалу з привітанням 98-річного українського ветерана Другої світової війни Ярослава Гуньки.

Цей випадок став справжнім подарунком для російської пропаганди – український президент аплодує ветерану СС "Галичина". Одночасно це запрошення стало елементом політичної кампанії у сусідній Польщі.

Про те, чи вплине цей скандал на підтримку України з боку Канади і що взагалі показала ця ситуація – у статті проректора Українського католицького університету Дмитра Шеренговського та редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Подарунок для роспропаганди: що показав "нацистський скандал" у парламенті Канади.

22 вересня у парламенті Канади відбувся виступ президента України Володимира Зеленського під час його північноамериканського турне. На засіданні також був присутній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Виявилося, що спікер парламенту Ентоні Рота запросив 98-річного ветерана Другої світової війни Ярослава Гуньку на це засідання, де подякував за службу, назвав його "героєм війни" і запропонував присутнім віддати йому пошану оплесками.

Згідно з поясненнями самого Роти, цей крок мав би показати тяглість у боротьбі за незалежність України.

Одразу після події єврейська організація CIJA (Центр Ізраїлю та єврейських справ) висловила своє занепокоєння щодо офіційного вшанування Гуньки.

Ця організація є найбільш відомою та найбільш гучною проізраїльською лобістською групою в Канаді, яка активно відстежує та коментує питання, пов’язані з єврейською політикою пам’яті та політикою держави Ізраїль загалом.

CIJA звернула увагу на те, що ветеран служив у 14-й українській гренадерській дивізії "Галичина", яку звинувачують у причетності до геноциду євреїв. Це призвело до широкого медійного резонансу, який перетік у політичний скандал у Канаді.

Спікер Ентоні Рота вибачився за своє рішення запросити Гуньку. Він заявив, що пізніше дізнався більше інформації, яка змусила його пошкодувати про своє рішення. Однак через суспільну критику 26 вересня Рота зрештою подав у відставку.

Цей скандал із радістю підхопила російська пропаганда, поширюючи наративи про "українських нацистів". А також про Захід, який їх офіційно вітає.

Якщо до російських нападок українці вже звикли, то досить неочікуваною була реакція Польщі. Посол у Канаді Вітольд Дзельський підтримав обурення CIJA щодо запрошення Гуньки і також звинуватив дивізію "Галичина", але вже не лише в знищенні євреїв, а й поляків.

Проте після публічного вибачення Ентоні Роти польський дипломат заявив, що розуміє ненавмисні дії спікера та вважає інцидент вичерпаним.

Більш гострою була реакція МЗС Польщі – заступник міністра Аркадіуш Мулярчик назвав цей випадок ганебним. Ще далі пішов міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек, відомий своїми скандальними заявами.

Чи цей скандал вплине на українсько-канадські відносини?

Швидше за все, інцидент не матиме істотного впливу на співпрацю двох країн та на канадську допомогу Україні в часи війни.

Разом з тим ця ситуація повинна насторожити саму Україну.

Нам вкрай потрібно активізувати просвітницьку діяльність стосовно дивізії "Галичина", оскільки будь-які її згадки, попри низку виправдувальних судових рішень, одразу дають зелене світло для низки спекуляцій.

Подібні ситуації все ж викликатимуть суспільний та медійний резонанс, і їх використовуватимуть зацікавлені у критиці України.

І це суттєво ускладнює стратегію для Києва, як реагувати на такі скандали. А в тому, що вони ще будуть, сумніватися не доводиться.

Докладніше – у матеріалі Дмитра Шеренговського та Юрія Панченка Подарунок для роспропаганди: що показав "нацистський скандал" у парламенті Канади.