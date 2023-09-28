Какую проблему показал скандал с ветераном СС "Галичина" в Канаде

Спикер канадского парламента Энтони Рота подал в отставку после громкого скандала с поздравлением 98-летнего украинского ветерана Второй мировой войны Ярослава Гуньки.

Этот случай стал настоящим подарком для российской пропаганды – украинский президент аплодирует ветерану СС "Галичина". Одновременно это приглашение стало элементом политической кампании в соседней Польше.

О том, повлияет ли этот скандал на поддержку Украины со стороны Канады и что вообще показала эта ситуация – в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского и редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Подарок для роспропаганды: что показал "нацистский скандал" в парламенте Канады.

22 сентября в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского во время его североамериканского турне. На заседании также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Оказалось, что спикер парламента Энтони Рота пригласил 98-летнего ветерана Второй мировой войны Ярослава Гуньку на это заседание, где поблагодарил за службу, назвал его "героем войны" и предложил присутствующим отдать ему дань уважения аплодисментами.

Согласно объяснениям самого Роты, этот шаг должен был бы показать преемственность в борьбе за независимость Украины.

Сразу после события еврейская организация CIJA (Центр Израиля и еврейских дел) выразила свою обеспокоенность относительно официального чествования Гуньки.

Эта организация является наиболее известной и наиболее громкой произраильской лоббистской группой в Канаде, которая активно отслеживает и комментирует вопросы, связанные с еврейской политикой памяти и политикой государства Израиль в целом.

CIJA обратила внимание на то, что ветеран служил в 14-й украинской гренадерской дивизии "Галичина", которую обвиняют в причастности к геноциду евреев. Это привело к широкому медийному резонансу, который перетек в политический скандал в Канаде.

Спикер Энтони Рота извинился за свое решение пригласить Гуньку.Он заявил, что позже узнал больше информации, которая заставила его пожалеть о своем решении. Однако из-за общественной критики 26 сентября Рота в конце концов подал в отставку.

Этот скандал с радостью подхватила российская пропаганда, распространяя нарративы об "украинских нацистах". А также о Западе, который их официально приветствует.

Если к российским нападкам украинцы уже привыкли, то довольно неожиданной была реакция Польши.

Посол в Канаде Витольд Дзельский поддержал возмущение CIJA относительно приглашения Гуньки и также обвинил дивизию "Галичина", но уже не только в уничтожении евреев, но и поляков.

Однако после публичного извинения Энтони Роты польский дипломат заявил, что понимает непреднамеренные действия спикера и считает инцидент исчерпанным.

Более острой была реакция МИД Польши – заместитель министра Аркадиуш Мулярчик назвал этот случай позорным. Еще дальше пошел министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, известный своими скандальными заявлениями.

Повлияет ли этот скандал на украинско-канадские отношения?

Скорее всего, инцидент не окажет существенного влияния на сотрудничество двух стран и на канадскую помощь Украине во времена войны.

Вместе с тем эта ситуация должна насторожить саму Украину. Нам крайне необходимо активизировать просветительскую деятельность относительно дивизии "Галичина", поскольку любые ее упоминания, несмотря на ряд оправдательных судебных решений, сразу дают зеленый свет для ряда спекуляций.

Подобные ситуации все же будут вызывать общественный и медийный резонанс, и их будут использовать заинтересованные в критике Украины. И это существенно усложняет стратегию для Киева, как реагировать на такие скандалы.

А в том, что они еще будут, сомневаться не приходится.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского и Юрия Панченко Подарок для роспропаганды: что показал "нацистский скандал" в парламенте Канады.