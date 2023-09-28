НАТО розмістить у Литві спостережні літаки AWACS

НАТО тимчасово розмістить в литовському Шяуляї літаки спостереження Повітряної системи попередження і управління (Airborne Warning and Control System – AWACS).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Альянсу.

Перший з двох літаків прибуде до Литви у четвер, 28 вересня 2023 року, і виконуватиме місії з моніторингу російської військової активності поблизу кордонів Альянсу.

"Загарбницька війна Росії проти України посилила нашу увагу до середовища безпеки в регіоні Балтійського моря", – сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

"Наші літаки AWACS можуть виявляти літаки і ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО. Я дякую Литві за те, що вона приймає у себе цей літак. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку", – додав він.

AWACS базуються на літаках "Боїнг-707" і завдяки своїй грибоподібній радіолокаційній структурі здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів.

У відповідь на війну Росії в Україні НАТО посилив свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження і танкерів. Після ударів російських безпілотників поблизу території НАТО Сполучені Штати минулого тижня розгорнули чотири додаткові винищувачі F-16 в Румунії для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору. З лютого 2022 року літаки НАТО AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

Найближчими днями AWACS розпочнуть розвідувальні польоти над територією Альянсу. Місія триватиме кілька тижнів. Літаки належать до флоту з 14 літаків спостереження, що належать НАТО і базуються в Гайленкірхені, Німеччина. На підтримку літака до Шяуляя прибуде близько 150 військовослужбовців.