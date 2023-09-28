НАТО разместит в Литве наблюдательные самолеты AWACS

НАТО временно разместит в литовском Шяуляе самолеты наблюдения Воздушной системы предупреждения и управления (Airborne Warning and Control System – AWACS).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Альянса.

Первый из двух самолетов прибудет в Литву в четверг, 28 сентября 2023 года, и будет выполнять миссии по мониторингу российской военной активности вблизи границ Альянса.

"Захватническая война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря", – сказал исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

"Наши самолеты AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты за сотни километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Я благодарю Литву за то, что она принимает у себя этот самолет. Это важный вклад в нашу общую безопасность", – добавил он.

AWACS базируются на самолетах Boeing-707 и благодаря своей грибовидной радиолокационной структуре способны находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.

В ответ на войну России в Украине НАТО усилил свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

После ударов российских беспилотников вблизи территории НАТО Соединенные Штаты на прошлой неделе развернули четыре дополнительных истребителя F-16 в Румынии для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

С февраля 2022 года самолеты НАТО AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В ближайшие дни AWACS начнут разведывательные полеты над территорией Альянса. Миссия продлится несколько недель.

Самолеты принадлежат к флоту из 14 самолетов наблюдения, принадлежащих НАТО и базируются в Гайленкирхене, Германия. В поддержку самолета в Шяуляй прибудет около 150 военнослужащих.