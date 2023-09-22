Літаки F-16 від США прибули до Румунії після інцидентів з падінням дронів

Чотири винищувачі F-16 ВПС США у п'ятницю, 22 вересня, прибули на авіабазу Фетешті в Румунії для посилення патрулювання повітряного простору НАТО в Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

"Я вітаю розгортання Сполученими Штатами додаткових винищувачів F-16 для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії", – сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

За його словами, "це надсилає чіткий сигнал про те, що ми захистимо кожного члена Альянсу".

"Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, ми стали свідками низки ударів по українській інфраструктурі дуже близько до території НАТО. Ми зберігаємо пильність і перебуваємо в тісному контакті з членами Альянсу в регіоні", – додав представник НАТО.

Нагадаємо, в Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.

Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу.

У четвер, 14 вересня, Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

США пообіцяли перемістити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору.