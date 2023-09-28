Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві впала українська ракета

В уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив польський міністр юстиції Збігнєв Зьобро, якого цитує Onet.

"Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", – сказав польський міністр.

Міністр також вказав, що "шкодує" через, як він стверджує, відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Зьобро вважає, що рішення не співпрацювати з Польщею було ухвалене "на високому політичному рівні української держави".

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада минулого року назвав вибух нещасним випадком.

Також він заявляв, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета була саме російською.