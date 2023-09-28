Польша официально заявила, что в Пшеводуве упала украинская ракета

В правительстве Польши официально заявили, что в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала украинская ракета советского или российского производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил польский министр юстиции Збигнев Зебро, которого цитирует Onet.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, завершилось выводом, который категорически указывает на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", – сказал польский министр.

Министр также указал, что "сожалеет" из-за, как он утверждает, отсутствия сотрудничества со стороны украинской стороны в расследовании этого инцидента.

Зебро считает, что решение не сотрудничать с Польшей было принято "на высоком политическом уровне украинского государства".

Перед этим СМИ в Польше опубликовали заключение польских экспертов, согласно которым ракета, которая упала в Пшеводуве, в результате чего погибли два человека, была выпущена силами украинской ПВО.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал произошедшее несчастным случаем.

Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета была именно российской.