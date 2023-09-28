Канцлера Австрії розкритикували за пораду незаможним сім’ям їсти в McDonald’s

Австрійський канцлер Карл Негаммер зазнав критики після опублікованого в мережі відео, де він радить малозабезпеченим сім’ям годувати своїх дітей бургерами в ресторанах McDonald's.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

На відео, опублікованому в соцмережах у середу ввечері, канцлер Австрії на заході своєї Австрійської народної партії обговорює тему бідності й нарікає на висвітлення проблеми дитячого голоду у ЗМІ.

"Що означає, що дитина не отримує гарячої їжі в Австрії? Чи знаєте ви, яка найдешевша гаряча їжа в Австрії? Вона не корисна, але дешева: гамбургер у McDonald’s – 1,40 євро, якщо я куплю до нього картоплю фрі, то 3,50 євро", – каже Негаммер.

"Зараз хтось серйозно стверджує, що ми живемо в країні, де батьки не можуть дозволити собі таку їжу для своєї дитини", – додав він.

Слова Негаммера розкритикували в громадському секторі, назвавши хибними його заклики до батьків давати дітям фастфуд.

У коментарі для австрійського порталу PULS 24 Австрійська народна партія підтвердила автентичність відео, але заявила, що воно було "відредаговане", й ажіотажу довкола слів Негаммера там не розуміють.

"Як і федеральний канцлер, ми переконані, що кожна дитина в Австрії може отримати гарячу їжу, якщо батьки візьмуть на себе відповідальність, тим паче, що ми підтримуємо сім'ї, як ніколи раніше", – сказали в партії.

У McDonald's Austria сказали Politico, що твердження канцлера Австрії щодо цін загалом відповідає дійсності: найдешевший 250-калорійний гамбургер у ресторанах справді можна придбати за 1,40 євро.

Раніше цього тижня Негаммер оголосив про кампанію "Повір в Австрію", покликану створити позитивний настрій у кризові часи та посприяти рейтингам його Австрійської народної партії.