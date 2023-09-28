Канцлера Австрии раскритиковали за совет малоимущим семьям есть в McDonald's

Австрийский канцлер Карл Нехаммер подвергся критике после опубликованного в сети видео, где он советует малообеспеченным семьям кормить своих детей бургерами в ресторанах McDonald's.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

На видео, опубликованном в соцсетях в среду вечером, канцлер Австрии на мероприятии своей Австрийской народной партии обсуждает тему бедности и сетует на освещение проблемы детского голода в СМИ.

"Что значит, что ребенок не получает горячей пищи в Австрии? Знаете ли вы, какая самая дешевая горячая еда в Австрии? Она не полезная, но дешевая: гамбургер в McDonald's – 1,40 евро, если я куплю к нему картошку фри, то 3,50 евро", – говорит Нехаммер.

"Сейчас кто-то серьезно утверждает, что мы живем в стране, где родители не могут позволить себе такую еду для своего ребенка", – добавил он.

Слова Нехаммера раскритиковали в общественном секторе, назвав ложными его призывы к родителям давать детям фастфуд.

В комментарии для австрийского портала PULS 24 Австрийская народная партия подтвердила подлинность видео, но заявила, что оно было "отредактировано", и ажиотажа вокруг слов Нехаммера там не понимают.

"Как и федеральный канцлер, мы убеждены, что каждый ребенок в Австрии может получить горячую пищу, если родители возьмут на себя ответственность, тем более, что мы поддерживаем семьи, как никогда раньше", – сказали в партии.

В McDonald's Austria сказали Politico, что утверждение канцлера Австрии относительно цен в целом соответствует действительности: самый дешевый 250-калорийный гамбургер в ресторанах действительно можно приобрести за 1,40 евро.

Ранее на этой неделе Нехаммер объявил о кампании "Поверь в Австрию", призванной создать позитивный настрой в кризисные времена и поспособствовать рейтингам его Австрийской народной партии.