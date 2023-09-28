У Роттердамі чоловік відкрив стрілянину у двох місцях, є загиблі

Поліція нідерландського міста Роттердам повідомила про затримання 32-річного чоловіка, підозрюваного у двох випадках стрілянини, що призвела до смертей кількох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як пише суспільний мовник Нідерландів NOS, стрілянина відбулась в аудиторії лікарні Університету імені Еразма Роттердамського та в сусідньому будинку. У лікарні після цього спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Фото: NOS

У поліції Роттердама заявили, що вважають причетним до обох випадків 32-річного місцевого жителя. Його затримали під гелікоптерним майданчиком університетської клініки.

Правоохоронці підтвердили, що в результаті інцидентів є загиблі, але давати подробиці відмовились, поки не зв’яжуться з рідними жертв. Так само вони не оголосили й про мотиви нападу.

Лікарі й пацієнти університетської клініки змогли вийти із закладу лише після того, як затримали підозрюваного.

Фото: ANP

Після затримання стрільця в університетській лікарні правоохоронці здійснили обшук, під час якого знайшли вогнепальну зброю.

Стрілянина в Роттердамі відбулась на тлі зростання кількості інцидентів між угрупованнями, що займаються наркоторгівлею.

Нагадаємо, у Швеції розслідують обставини двох вибухів у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг на тлі зростання випадків насильства між злочинними бандами.