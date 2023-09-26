У Швеції стались два вибухи – можливо, пов’язані з конфліктом між бандами

Шведська поліція вивчає обставини двох вибухів у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг, які стались протягом доби на тлі зростання випадків насильства між злочинними бандами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вибухи прогриміли у Хассельбі, що в передмісті Стокгольма, пізно ввечері в понеділок, а вранці у вівторок стався вибух у Лінчепінгу, що приблизно за 175 кілометрів на південний захід від шведської столиці.

Наслідки вибуху в житловому кварталі Лінчепінгу Фото: АР

У результаті вибуху в Хассельбі трьох людей доправили до лікарні, про їхній ста не повідомляють. Вибух у Лінчепінгу зірвав фасад із триповерхової будівлі, її уламки розкидало по паркувальній зоні неподалік, а людей із постраждалого району евакуювали.

За даними шведських ЗМІ, обидва вибухи були пов'язані з ворожнечею між двома бандами: одна на чолі зі шведсько-турецьким громадянином, який живе в Туреччині, воює з іншою – яку очолює його колишній поплічник – через наркотики і зброю.

За даними поліції Швеції, ніхто не був негайно заарештований. Шведський міністр юстиції Гуннар Штрьоммер заявив, що правоохоронці розслідують обидва інциденти, аби розробити заходи реагування "в коротко- й довгостроковій перспективі".

Конфлікти між злочинними угрупованнями стають усе більшою проблемою у Швеції. Банди часто влаштовують стрілянину з вогнепальної зброї та підриви бомб на дорогах, намагаючись поквитатись із конкурентами.

Станом на 15 вересня, за даними шведської поліції, з початку року в країні сталися 124 вибухи. Це лише ненабагато менше рекорду 2019 року, коли за весь час зафіксували 133 вибухи.

Колишня прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що країна не змогла інтегрувати величезну кількість іммігрантів, яких вона прийняла за останні два десятиліття, що призвело до паралельних суспільств і бандитського насильства.