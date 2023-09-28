В Роттердаме мужчина открыл стрельбу в двух местах, есть погибшие

Полиция нидерландского города Роттердам сообщила о задержании 32-летнего мужчины, подозреваемого в двух случаях стрельбы, которая привела к смертям нескольких человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пишет общественный вещатель Нидерландов NOS, стрельба произошла в аудитории больницы Университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. В больнице после этого вспыхнул пожар, который уже потушили.

ФОТО: NOS

В полиции Роттердама заявили, что считают причастным к обоим случаям 32-летнего местного жителя. Его задержали под вертолетной площадкой университетской клиники.

Правоохранители подтвердили, что в результате инцидентов есть погибшие, но давать подробности отказались, пока не свяжутся с родными жертв. Так же они не объявили и о мотивах нападения.

Врачи и пациенты университетской клиники смогли выйти из заведения только после того, как задержали подозреваемого.

ФОТО: ANP

После задержания стрелка в университетской больнице правоохранители провели обыск, во время которого нашли огнестрельное оружие.

Стрельба в Роттердаме произошла на фоне роста количества инцидентов между группировками, занимающимися наркоторговлей.

Напомним, в Швеции расследуют обстоятельства двух взрывов в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг на фоне роста случаев насилия между преступными бандами.