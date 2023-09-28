Стрілянина в Роттердамі: кількість жертв зросла до трьох
14-річна дівчинка, яка зазнала вогнепального поранення під час стрілянини в нідерландському місті Роттердам у четвер, померла в лікарні, ставши третьою жертвою нападу.
Про це повідомила поліція Роттердама, пише "Європейська правда".
Правоохоронці заявили, що дитина отримала "важкі поранення" під час стрілянини. Раніше стало відомо про загибель її матері, 39-річної мешканки Роттердама.
Третьою жертвою стрілянини став 46-річний чоловік – викладач лікарні при Університеті імені Еразма Роттердамського.
Голова уряду Нідерландів Марк Рютте висловив співчуття у зв’язку з трагедією та подякував співробітникам спеціальних служб "за їхні дії та допомогу на місці події".
Також свої співчуття рідним і близьким жертв висловили нідерландський король Віллем-Олександр та королева Максима.
Нагадаємо, стрілянина у Роттердамі сталась у двох місцях – житловому будинку та університетській лікарні.
Затриманий за підозрою у стрілянині 32-річний чоловік вчиться в лікарні й раніше притягувався до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
Стрілянина в Роттердамі відбулась на тлі зростання кількості інцидентів між угрупованнями, що займаються наркоторгівлею.