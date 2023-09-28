Стрілянина в Роттердамі: двоє загиблих, поранена 14-річна дівчинка

У результаті стрілянини в нідерландському місті Роттердам у четвер загинули двоє людей, а також отримала поранення 14-річна дитина.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS, на брифінгу заявила поліція.

39-річна жінка загинула під час стрілянини в одному із житлових будинків Роттердама, а її 14-річна донька отримала поранення.

Другий загиблий – 46-річний викладач лікарні при Університеті імені Еразма Роттердамського, де також сталась стрілянина.

Мотиви нападника – 32-річного чоловіка – поки не встановлені. Але в поліції Роттердама повідомили, що він також вчився в університетській лікарні, а у 2021 році притягався до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Під час затримання в нападника знайшли пістолета в кишені, а сам він був у бронежилеті, тому правоохоронці вважають, що стрілянину він планував.

Також у поліції перевіряють, як саме стались пожежі в лікарні та будинку: за непідтвердженими даними, 32-річний затриманий кинув коктейлі Молотова.

Стрілянина в Роттердамі відбулась на тлі зростання кількості інцидентів між угрупованнями, що займаються наркоторгівлею.

Нагадаємо, у Швеції розслідують обставини двох вибухів у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг на тлі зростання випадків насильства між злочинними бандами.