Республіка Сербська ухвалила закон про "іноагентів" попри шквал критики

Депутати Республіки Сербської, одного з двох ентитетів у складі Боснії і Герцеговини, попри різку критику в четвер ухвалили законопроєкт, який називає неприбуткові групи, що фінансуються з-за кордону, "іноземними агентами".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Документ передбачає створення спеціального реєстру неприбуткових організацій, що працюють в регіоні і фінансуються з-за кордону, де вони будуть занесені до списку "агентів іноземного впливу", а також вимагає прозорості їхньої роботи.

Згідно із проєктом, неурядовим організаціям забороняється брати участь у будь-якій політичній діяльності, в тому числі пропонувати будь-які політичні документи або зміни до законодавства державним установам або політичним представникам.

Громадські організації заявили, що законопроєкт був розроблений за зразком російського закону 2012 року, який Москва широко використовувала для боротьби з громадянським суспільством і незалежними ЗМІ.

В опозиції також розкритикували проєкт, назвавши його антидемократичним і таким, що дасть поштовх до дедалі більшої авторитаризації.

Європейський Союз та ОБСЄ закликали відхилити законопроєкт, заявивши, що він спрямований на "залякування і придушення організацій громадянського суспільства шляхом таврування їхніх представників як "іноземних агентів".

Проросійський президент Республіки Сербської (РС) Мілорад Додік каже, що їхній проєкт не розроблявся за зразком РФ. Він стверджує, що норми базуються на законі США про реєстрацію іноземних агентів, який в першу чергу охоплює лобістів, що працюють безпосередньо на іноземні уряди.

Нагадаємо, у липні Додік пригрозив провести референдум про відокремлення. Він відмовляється визнавати повноваження високого представника у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта відтоді, як ця посада втратила підтримку ООН завдяки втручанню Росії та Китаю.

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