Депутаты Республики Сербской, одного из двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины, несмотря на резкую критику, в четверг приняли законопроект, который называет неприбыльные группы, финансируемые из-за рубежа, "иностранными агентами".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Документ предусматривает создание специального реестра неприбыльных организаций, работающих в регионе и финансируемых из-за рубежа, где они будут занесены в список "агентов иностранного влияния", а также требует прозрачности их работы.

Согласно проекту, неправительственным организациям запрещается участвовать в любой политической деятельности, в том числе предлагать любые политические документы или изменения в законодательство государственным учреждениям или политическим представителям.

Общественные организации заявили, что законопроект был разработан по образцу российского закона 2012 года, который Москва широко использовала для борьбы с гражданским обществом и независимыми СМИ.

В оппозиции также раскритиковали проект, назвав его антидемократическим и таким, что даст толчок к все большей авторитаризации.

Европейский Союз и ОБСЕ призвали отклонить законопроект, заявив, что он направлен на "запугивание и подавление организаций гражданского общества путем клеймения их представителей как "иностранных агентов".

Пророссийский президент Республики Сербской Милорад Додик говорит, что их проект не разрабатывался по образцу РФ. Он утверждает, что нормы базируются на законе США о регистрации иностранных агентов, который в первую очередь охватывает лоббистов, работающих непосредственно на иностранные правительства.

Напомним, в июле Додик пригрозил провести референдум об отделении Республики Сербской. Он отказывается признавать полномочия высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта с тех пор, как эта должность потеряла поддержку ООН благодаря вмешательству России и Китая.

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