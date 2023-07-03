Лідер боснійських сербів пригрозив референдумом про відокремлення

Президент Республіки Сербської (РС) у складі Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додік заявив, що до кінця року в РС може відбутися референдум щодо її подальшого статусу.

Про це, як інформує "Європейська правда", він заявив у своєму зверненні, повідомляє телерадіокомпанія N1.

Заявою про референдум він відреагував на рішення міжнародного спостерігача за миром у Боснії, Високого представника Крістіана Шмідта анулювати два закони, які парламент боснійських сербів ухвалив всупереч конституції та умовам мирної угоди, що поклала край війні в цій балканській країні в 1990-х роках.

"Якщо буде тиск, то ми вважаємо, що до кінця року в РС може відбутися референдум, на якому вона зможе визначитися щодо свого подальшого статусу. Республіка Сербська не терпітиме протекторат послів США та Великої Британії та необраного громадянина Шмідта та політичного Сараєво", – заявив Додік.

За його словами, Шмідт "не має легітимності бути Високим представником", а також "загалом є частиною витівки над сербським народом, що повинна призвести до втрати сербським народом своєї ідентичності та своєї країни".

Додік зазначив, що Республіка Сербська продовжує йти своїм шляхом, а також запевнив, що вона діє конституційно. Крім того, він пообіцяв, що РС найближчим часом прийме закон, який заборонить діяльність Державного органу розслідування та захисту (SIPA), державного суду та прокуратури на своїй території.

Раніше парламент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини проголосував за призупинення дії рішень Конституційного суду БіГ, вживши черговий крок до поглиблення конституційної кризи та демонтажу Дейтонських мирних угод.

Голосування ініціював президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який давно критикує Конституційний суд БіГ через присутність іноземних суддів. Приводом стало рішення суду змінити правила, щоб мати можливість скликати засідання й ухвалювати рішення без сербських суддів.

Перед цим парламент Республіки Сербської також вирішив перестати публікувати в офіційному віснику закони й укази Високого представника БіГ Крістіана Шмідта, що фактично означає ігнорування рішень найвищого представника в конфедерації.

Детальніше про загрозу розпаду Боснії і Герцеговини читайте у статті Криза за методичками Кремля: чи зможе ЄС зупинити сепаратистів в Боснії і Герцеговині.