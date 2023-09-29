Президент Латвії назвав три фактори, які змусять Кремль задуматися про припинення війни

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав три фактори, які, на його думку, змусять російське керівництво задуматися про припинення війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Рінкевичс наголосив, що події в Україні не можуть розгортатися "як у голлівудському фільмі з двома годинами подій і розв’язкою за 20 хвилин".

"Схоже, зараз стратегія Росії – просто продовжувати війну у сподіванні, що ми усі втомимося", – сказав Рінкевичс, маючи на увазі західних союзників України.

"Сподіваюся, усі розуміють, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну усім, чим можемо, і також подбати про власну обороноздатність", – зазначив президент Латвії.

Президент Латвії назвав три фактори, які можуть змусити Кремль задуматися про припинення війни.

"По-перше, це усвідомлення, що Захід готовий підтримувати Україну незалежно від того чи іншого окремого повороту подій. Думаю, Путін розуміє, що не зможе протистояти сукупному економічному потенціалу США, Канади і ЄС", – зазначив Рінкевичс.

По-друге, вважає він, західні союзники мають продемонструвати, що нарощують своє оборонне виробництво, аби мати достатньо зброї і для того, щоб допомагати Україні, і для поповнення власних запасів.

"По-третє – це звісно прогрес України на полі бою, який продемонструє Росії, що усі мрії про повторне захоплення вже звільнених Україною територій є марними", – зазначив Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що у США на зустрічах під час візиту президента України не критикували темпи українського контрнаступу та вже вважають "дивом" успіхи українських військових за тих обставин, у яких їм доводиться діяти.



