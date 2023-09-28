Кулеба: у США вже визнають "дивом" успіхи українських військових на півдні та сході

У США під час візиту українського керівництва не критикували контрнаступ України, а, навпаки, визнають, що українські військові "зробили диво" у тих умовах, в яких доводиться вести контрнаступальні дії.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Кулебу запитали, чи обговорювали під час візиту Зеленського до США на зустрічах з президентом США Джо Байденом та іншими посадовцями теми та успішність українського контрнаступу.

"Американські військові не на основі коментарів у соцмережах і газетах оцінюють ефективність контрнаступу, а виходячи з реалій поля бою. І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході – це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини – мінні поля і домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не лунала. Навпаки була дуже предметна дискусія про те, як вирішити проблеми, з якими стикаються Сили оборони для того, щоб воїни могли ще ефективніше рухатися вперед", – відповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що за результатами зустрічей приємно вражений стратегічною орієнтацією Штатів допомогу Україні у побудові таких Сил оборони, які не лише можуть перемогти у війні, але й зможуть запобігти новим агресіям.

"Це справжня стратегічна інвестиція в глобальну безпеку", – зазначив міністр закордонних справ.

Кулеба також закликав не дивуватися неприємним для України заявам від окремих американських політиків та прогнозує, що з наближенням виборів їх ставатиме ще більше.

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