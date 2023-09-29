Президент Латвии назвал три фактора, которые заставят Кремль задуматься о прекращении войны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал три фактора, которые, по его мнению, заставят российское руководство задуматься о прекращении войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Ринкевичс отметил, что события в Украине не могут разворачиваться "как в голливудском фильме с двумя часами событий и развязкой за 20 минут".

"Похоже, сейчас стратегия России – просто продолжать войну в надежде, что мы все устанем", – сказал Ринкевичс, имея в виду западных союзников Украины.

"Надеюсь, все понимают, что нам нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности", – отметил президент Латвии.

Президент Латвии назвал три фактора, которые могут заставить Кремль задуматься о прекращении войны.

"Во-первых, это осознание, что Запад готов поддерживать Украину независимо от того или иного отдельного поворота событий. Думаю, Путин понимает, что не сможет противостоять совокупному экономическому потенциалу США, Канады и ЕС", – отметил Ринкевичс.

Во-вторых, считает он, западные союзники должны продемонстрировать, что наращивают свое оборонное производство, чтобы иметь достаточно оружия и для того, чтобы помогать Украине, и для пополнения собственных запасов.

"В-третьих – это конечно прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все мечты о повторном захвате уже освобожденных Украиной территорий напрасны", – отметил Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в США на встречах во время визита президента Украины не критиковали темпы украинского контрнаступления и уже считают "чудом" успехи украинских военных в тех обстоятельствах, в которых им приходится действовать.