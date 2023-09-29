ЄС: Польща та Угорщина проігнорували зустріч щодо експорту українського зерна

У Єврокомісії розповіли подробиці про зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювався план Києва щодо ліцензування і перевірок чотирьох видів агропродукції.

"Вчорашня зустріч була зосереджена на обговоренні українського плану дій і заходів з контролю визначеної продукції і запобіганню руйнуванню ринку у п`яти країнах-членах ЄС", – сказав він.

Під час зустрічі було домовлено доопрацювати план і були представлені пропозиції щодо цього.

У Єврокомісії сподіваються, що план буде реалізовано якомога швидше.

Крім того, наступного тижня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс здійснить візит до Словаччини, під час якого, зокрема, відвідає прикордонний регіон, щоб оцінити роботу так званого "коридору солідарності".

Гілл також розповів, що представники Польщі та Угорщини не взяли участь у засіданні координаційної платформи. Однак представник ЄК зауважив, що участь у засіданні не була обов`язковою.

"Представників Польщі та Угорщини не було на зустрічі. Однак важливо підкреслити, що участь не є обов'язковою, оскільки засідання відбуваються досить часто", – зазначив він, наголосивши, що це не можна називати бойкотом.

Він додав, що Єврокомісія продовжує взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами за межами і в рамках платформи.

Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну почати оскарження їхніх дій у Світовій організації торгівлі.

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