ЕС: Польша и Венгрия проигнорировали встречу по экспорту украинского зерна

В Еврокомиссии рассказали подробности о встрече координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

Он отметил, что во время встречи обсуждался план Киева по лицензированию и проверкам четырех видов агропродукции.

"Вчерашняя встреча была сосредоточена на обсуждении украинского плана действий и мер по контролю определенной продукции и предотвращению разрушения рынка в пяти странах-членах ЕС", – сказал он.

Во время встречи было договорено доработать план и были представлены предложения по этому поводу.

В Еврокомиссии надеются, что план будет реализован как можно скорее.

Кроме того, на следующей неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис совершит визит в Словакию, во время которого, в частности, посетит приграничный регион, чтобы оценить работу так называемого "коридора солидарности".

Гилл также рассказал, что представители Польши и Венгрии не приняли участие в заседании координационной платформы. Однако представитель ЕК отметил, что участие в заседании не было обязательным.

"Представителей Польши и Венгрии не было на встрече. Однако важно подчеркнуть, что участие не обязательно, поскольку заседания проходят достаточно часто", – отметил он, подчеркнув, что это нельзя называть бойкотом.

Он добавил, что Еврокомиссия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами за пределами и в рамках платформы

Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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