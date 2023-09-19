Україна готова змінити правила експорту агропродукції до п'яти країн ЄС

Кабінет міністрів України у вівторок схвалив нову процедуру експорту певних видів агропродукції до окремих держав-членів ЄС.

Про це під час онлайн-виступ на засіданні аграрного комітету Європарламенту заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, цією процедурою передбачено, що кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до п’яти держав ЄС, мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

"Ми віримо, що така схема роботи задовольнить усі сторони. І навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, також доєднаються до цього плану. Оскільки у всіх нас одна мета – перемога у цій страшній війні. А для цього має бути взаєморозуміння і взаємопідтримка між нами", – сказав Сольський.

Міністр розповів, що Україна напрацювала і представила до Європейської комісії план дій щодо контролю за експортом. Ця пропозиція "має розрядити ситуацію", вважає він.

"Ми погоджуємо з Єврокомісією і з країнами імпортерами необхідний перелік і обсяг аграрної продукції з чотирьох культур, вони своєю чергою визначають чи готові приймати ці культури, коли і в яких об’ємах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з приймаючими країнами", – наголосив Сольський.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна напередодні офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

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