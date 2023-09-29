У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України

У Словаччині завершилась кампанія зі збору коштів на машину для розмінування Božena-5 для України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС України у Телеграмі.



"У Словаччині завершилася кампанія зі збору коштів на придбання машини для розмінування Božena-5 для України, яка відбулася зусиллями посольства України в Словацькій Республіці, словацького об’єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вже найближчим часом словацький виробник машин для розмінування компанії The Way Industries виготовить Božena-5 і відправить її в Україну.

Прибуття машини очікується до кінця цього року.

У липні повідомлялося, що Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana, також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць.