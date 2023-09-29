В Словакии собрали средства на машину разминирования для Украины

В Словакии завершилась кампания по сбору средств на машину для разминирования Božena-5 для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Украины в Telegram.

"В Словакии завершилась кампания по сбору средств на приобретение машины для разминирования Božena-5 для Украины, которая состоялась усилиями посольства Украины в Словацкой Республике, словацкого объединения Mier Ukrajine и организации Darček pre Putina", – говорится в сообщении.

Сообщается, что уже в ближайшее время словацкий производитель машин для разминирования компании The Way Industries изготовит Božena-5 и отправит ее в Украину.

Прибытие машины ожидается до конца года.

В июле сообщалось, что Словакия вскоре поставит Украине еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana, также страны планируют совместно разрабатывать новый тип гаубиц.