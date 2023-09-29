Німецькі ВПС повернуться до захисту східного флангу НАТО

Наприкінці року Військово-повітряні сили (ВПС) Німеччини знову братимуть участь у захисті східного флангу НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це заявили ВПС Німеччини, повідомляє DPA.

Як йдеться в заяві, разом з іспанськими колегами німецькі пілоти планують стежити за повітряним простором над Естонією, Латвією і Литвою, які межують з Росією.

Зазначають, що Військово-повітряні сили Німеччини розмістять у трьох країнах Балтії два винищувачі Eurofighter.

При цьому три винищувачі Eurofighter німецьких ВПС планують розмістити в Румунії наприкінці листопада в рамках місії НАТО "Посилене патрулювання повітряного простору на півдні".

Паралельно ВПС Німеччини продовжать допомагати захищати повітряний простір Словаччини після того, як перебрали на себе це завдання у вересні.

Також очікують, що через реконструкцію військової авіабази Емарі в Естонії патрулювання повітряного простору НАТО в Балтії вперше здійснюватиметься з Латвії. Перші сили будуть розгорнуті на латвійській базі Ліелварде вже в середині січня в рамках підготовки до місії.

На полях липневого саміту НАТО у Вільнюсі Естонія, Латвія і Литва підписали угоду, завдяки якій союзники по НАТО отримали необмежений доступ до об'єднаного повітряного простору країн Балтії для проведення масштабних навчань.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".