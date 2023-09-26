Іспанські ВПС провели навчання в небі Естонії

У вівторок пілоти Військово-повітряних сил (ВПС) Іспанії здійснили тренувальні польоти в повітряному просторі Естонії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

ВПС Іспанії провели навчання в Центральній та Південній Естонії на винищувачах Eurofighter Typhoon, які несуть службу на авіабазі Емарі.

Пілоти виконали польоти на малій висоті в призначених для цього зонах не нижче 152 метрів з 10:00 до 12:00 за місцевим часом.

У межах навчань ВПС країни Балтії виділили у своєму повітряному просторі зони для польотів, зокрема й на малій висоті.

Союзники проводять тренувальні польоти відповідно до естонського законодавства. Вони також погодженні з транспортним і повітряним відомствами країни.

На полях липневого саміту НАТО у Вільнюсі Естонія, Латвія і Литва підписали угоду, завдяки якій союзники по НАТО отримали необмежений доступ до об'єднаного повітряного простору країн Балтії для проведення масштабних навчань.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".