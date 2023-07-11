Країни Балтії відкрили свій повітряний простір для НАТО

Литва, Латвія і Естонія обіцяють надати НАТО більше можливостей у своєму повітряному просторі, а також домовились збільшити витрати на оборону.

Про це йдеться в декларації, підписаній у вівторок міністрами оборони Литви, Латвії і Естонії Арвідасом Анушаускасом, Інарою Мурнієце і Ханно Певкуром, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У декларації зазначається, що союзники по НАТО отримують необмежений доступ до повітряного простору країн Балтії для стримування, посилених чергувань та проведення широкомасштабних навчань.

"Ми, підписанти, зобов'язуємося сприяти доступності повітряного простору країн Балтії для повітряної діяльності НАТО і забезпечувати найвищі стандарти безпеки польотів, а також покращувати цивільну і військову співпрацю між країнами Балтії", – йдеться в документі.

Країни Балтії також запропонували членам Альянсу впровадити модель ротаційної протиповітряної оборони, надавши свої власні сили і засоби.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "Європравди".