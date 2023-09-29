В уряді Молдови не знають, для кого купуватиметься газ із Туреччини

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що не знає, для кого призначаються закуплені молдовською East Gas Energy Trading у турецької держкомпанії BOTAȘ два мільйони кубометрів газу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Парліков сказав у коментарі порталу NewsMaker.

Міністр пояснив, що компанія, яка закупила газ у Туреччині, не є ані "постачальником останньої надії" (тобто надає газ у разі невиконання зобов’язань іншим постачальником), ані постачальником з обов'язком постачати послуги (компанія, що має зобов'язання постачати публічну послугу за фіксованим тарифом).

"Там, де укладені прямі договори на вільному ринку, у держави роль мінімальна", – додав він.

Як зазначає NewsMaker, East Gas Energy Trading зареєстрували у квітні 2020 року. Серед акціонерів компанії – Марія Чеботарь (30%), дружина ексзаступника Володимира Плахотнюка на посаді глави Демократичної партії Молдови.

Угода з турецькою нафтогазовою компанією BOTAȘ передбачає імпорт щодоби по 2 млн кубометрів газу до Молдови з 1 жовтня 2023 року. Ціни на газ не розкривають.

Уряд Молдови раніше заявляв, що підготував план на кілька сценаріїв опалювального сезону. Один з них передбачає поновлення купівлі газу у "Газпрому" для правобережжя, а ще один – повне припинення поставок.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".