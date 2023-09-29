В правительстве Молдовы не знают, для кого будет покупаться газ из Турции

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что не знает, для кого предназначаются закупленные молдавской East Gas Energy Trading у турецкой госкомпании BOTAȘ два миллиона кубометров газа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Парликов сказал в комментарии порталу NewsMaker.

Министр пояснил, что компания, которая закупила газ в Турции, не является ни "поставщиком последней надежды" (то есть предоставляет газ в случае невыполнения обязательств другим поставщиком), ни поставщиком с обязанностью поставлять услуги (компания, имеющая обязательства поставлять публичную услугу по фиксированному тарифу).

"Там, где заключены прямые договоры на свободном рынке, у государства роль минимальна", – добавил он.

Как отмечает NewsMaker, East Gas Energy Trading зарегистрировали в апреле 2020 года. Среди акционеров компании – Мария Чеботарь (30%), жена экс-заместителя Владимира Плахотнюка на посту главы Демократической партии Молдовы.

Соглашение с турецкой нефтегазовой компанией BOTAȘ предусматривает импорт ежесуточно по 2 млн кубометров газа в Молдову с 1 октября 2023 года. Цены на газ не раскрываются.

Правительство Молдовы ранее заявило, что подготовило план на несколько сценариев отопительного сезона, один из них предусматривает возобновление покупки газа у "Газпрома" для правобережья, а еще один – полное прекращение поставок.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".